Arriva una serie su Zorro al femminile, il remake con una donna protagonista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alla fine sembra proprio che una serie su Zorro al femminile, con una donna protagonista nei panni dell'affascinante fuorilegge mascherato, stia per entrare in cantiere. Si tratta di un nuovo progetto di The CW, una rivisitazione del classico personaggio dei fumetti e della cinematografia, affidato al regista Robert Rodriguez, alla sceneggiatrice e regista Rebecca Rodriguez, sua sorella, a Sean Tretta, a Ben Silverman e Howard T. Owens (produttori per Propagate). CBS Studios produrrà la serie destinata all'emittente CW. L'idea di una serie su Zorro al femminile, come conferma Deadline, era già in fase di sviluppo presso NBC tra il 2020 e il 2021, ma sembra aver preso forma definitivamente quando Tretta (legato da un accordo con CBS ...

