Ariaferma | uno sguardo sul confine labile tra bene e male

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) di Erika Basileè un film che sedimenta. Restano le cose non dette, quelle accennate o appena suggerite, la forza emotiva dell’interpretazione di Silvio Orlando e Toni Servillo, che si esprime per sottrazione, la fotografia spietata di Luca Bigazzi e la colonna sonora di Pasquale Scialò, tra percussioni, musica popolare e sacra. Leonardo Di Costanzo trasporta lo spettatore in un carcere immaginario in dismissione – Mortana – in un tempo e un luogo indefiniti. Nell’attesa del trasferimento, gli ultimi dodici detenuti restano bloccati insieme a tre guardie – Gargiulo, Sanna e Coletti – e una dozzina di agenti. Tutte le attività sono sospese, compresi i colloqui con i familiari. Lo spaccio e la cucina vengono chiusi, una ditta esterna porta il cibo già cotto. L’attesa, il tempo vuoto, la costrizione che accomuna sorveglianti e sorvegliati, l’interruzione di ...