Alessia Marcuzzi torna in televisione: non avete idea di dove andrà! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alessia Marcuzzi torna in televisione, la notizia è di quelle sorprendenti: su quale canale la vedremo Alessia Marcuzzi, la nota conduttrice di Canale 5 (via social)Alessia Marcuzzi è sicuramente una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico televisivo. Ancora oggi, dopo la pausa che la donna ha voluto prendesi dalla sua carriera televisiva, è fortemente desiderata dal pubblico affezionato. La donna ha detto addio a Mediaset dopo ben 25 anni di carriera per poi scomparire completamente dalla tv per dedicarsi alla sua carriera da imprenditrice. Pare però che il suo addio fosse soltanto un arrivederci perché secondo alcuni rumors la 49enne è gia pronta a fare ritorno in Mediaset molto presto. Scopriamo tutti i dettagli sull’indiscrezione ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 gennaio 2022)in, la notizia è di quelle sorprendenti: su quale canale la vedremo, la nota conduttrice di Canale 5 (via social)è sicuramente una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico televisivo. Ancora oggi, dopo la pausa che la donna ha voluto prendesi dalla sua carriera televisiva, è fortemente desiderata dal pubblico affezionato. La donna ha detto addio a Mediaset dopo ben 25 anni di carriera per poi scomparire completamente dalla tv per dedicarsi alla sua carriera da imprenditrice. Pare però che il suo addio fosse soltanto un arrivederci perché secondo alcuni rumors la 49enne è gia pronta a fare ritorno in Mediaset molto presto. Scopriamo tutti i dettagli sull’indiscrezione ...

Advertising

soloversacexme : RT @carlomrighetto: @see_lallero Concordo. Simona Ventura e Alessia Marcuzzi le vedevo bene a #Sanremo2022 - infoitcultura : Sanremo 2022, svelata la lista ufficiale delle 5 conduttrici: Alessia Marcuzzi esclusa - DomenicoSia : @SanremoRai E Alessia Marcuzzi????? - DomenicoSia : Alessia Marcuzzi e Super Simo non pervenute. COMPLIMENTI... #Sanremo2022 - jemenfous_s : Sinceramente per me tutti nomi buonissimi mi spiace per Alessia Marcuzzi perché io ci avevo creduto però… -