Aeroporto Reggio | Versace | Troppa incertezza su voli e strategia di rilancio | Sacal batta un colpo

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) "L’diCalabria continua a vivere una condizione diche preoccupa e che non sembra ancora far intravedere quell’atteso e auspicato cambio di passo di cui questa fondamentale...

Attualitàdello Stretto Tito Minniti SacalCalabria... Carmelo Versace, con riferimento all'attuale situazione e ai futuri scenari che interessano da vicino lo scalo aeroportuale 'Tito Minniti' , sottolinea: 'L'diCalabria continua a ...Il Sindaco metropolitano f.f. si rivolge alla società di gestione chiedendo maggiore impegno e chiarezza, forte preoccupazione per il taglio dei collegamenti da e per Linate che erano stati da poco ri ..."L’aeroporto di Reggio Calabria continua a vivere una condizione di incertezza che preoccupa e che non sembra ancora far intravedere quell’atteso e auspicato cambio di passo di cui questa fondamentale ...