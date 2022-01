Aereo precipita e si schianta contro un treno. [Video] (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Scene vietate ai deboli di cuore. Il pilota di un Cessna è precipitato su un passaggio a livello a Pacoima, sobborgo all'estremo nord di Los Angeles schiacciato tra le colline di Hollywood e la San Fernando Valley. #Video A FINE ARTICOLO Con il piccolo Aereo rimasto fermo sull'asfalto, la telecamere di sicurezza di un agente, accorso sul luogo dell'incidente, riprende le drammatiche operazioni di salvataggio. Una adrenalinica corsa contro il tempo, perché entro pochi secondi un convoglio è destinato a schiantarsi contro la carcassa dell'Aereo travolgendo tutto quello che c'è al suo interno, pilota compreso. Nella dashboard camera dell'agente, ecco l'immagine del pilota inerte e insanguinato, in stato di semi-incoscienza per le ferite riportate dopo lo ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Scene vietate ai deboli di cuore. Il pilota di un Cessna èto su un passaggio a livello a Pacoima, sobborgo all'estremo nord di Los Angeles schiacciato tra le colline di Hollywood e la San Fernando Valley. #A FINE ARTICOLO Con il piccolorimasto fermo sull'asfalto, la telecamere di sicurezza di un agente, accorso sul luogo dell'incidente, riprende le drammatiche operazioni di salvataggio. Una adrenalinica corsail tempo, perché entro pochi secondi un convoglio è destinato arsila carcassa dell'travolgendo tutto quello che c'è al suo interno, pilota compreso. Nella dashboard camera dell'agente, ecco l'immagine del pilota inerte e insanguinato, in stato di semi-incoscienza per le ferite riportate dopo lo ...

