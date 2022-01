Wanda Nara e Mauro Icardi sfidano il freddo parigino con una passeggiata e un caffè (Di martedì 11 gennaio 2022) La moglie dell'argentino ha immortalato il loro pomeriggio a "Avenue Des Champs Elysées", uno dei quartieri più noti della capitale francese Leggi su golssip (Di martedì 11 gennaio 2022) La moglie dell'argentino ha immortalato il loro pomeriggio a "Avenue Des Champs Elysées", uno dei quartieri più noti della capitale francese

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Nudi e abbracciati, Oriana e Dybala come Wanda e Icardi: che ...ha infatti postato un nuovo set fotografico in cui si mostra in topless e avvinghiata a Dybala in un paio di scatti che ricordano molto quelli realizzati dalla punta del PSG e dalla moglie Wanda Nara ...

Oriana Sabatini in topless avvinghiata a Paulo Dybala Leggi Anche Paulo Dybala fa shopping con la fidanzata a Miami Se l'obiettivo è quello di rubare a Wanda Nara e Mauro Icardi lo scettro di coppia più hot del calcio, hanno preso la strada giusta. ...

Icardi e quel contratto con Wanda Nara per tornare insieme: "Milioni in gioco..." Corriere dello Sport Wanda Nara e Mauro Icardi sfidano il freddo parigino con una passeggiata e un caffè La moglie dell'argentino ha immortalato il loro pomeriggio a "Avenue Des Champs Elysées", uno dei quartieri più noti della capitale francese ...

Wanda e Icardi, spunta l’accordo milionario per mostrarsi insieme e innamorati: finzione? Wanda Nara e Mauro Icardi sembrano di nuovo una coppia affiatata. Sui social le foto condivise da entrambi parlano di amore ritrovato e crisi archiviata. Ma sarà proprio così? A instillare il dubbio s ...

