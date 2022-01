Venezia | Zanetti | “Con il Milan preso gol nei primi minuti | c’è un problema”

Advertising

glooit : Coppa Italia: Zanetti, contro l'Atalanta un Venezia sperimentale leggi su Gloo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Andremo a Bergamo per onorare l'impegno della Coppa Italia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Andremo a Bergamo per onorare l'impegno della Coppa Italia' - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #VeronaAtalanta #Atalanta-Venezia, Zanetti: “Rispettiamo l’impegno, farò delle scelte anche in… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Andremo a Bergamo per onorare l'impegno della Coppa Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Zanetti

Ascolta la versione audio dell'articolo: "Con l'Atalanta qualche esperimento. Prepariamoci all'Empoli". Le dichiarazioni del tecnico dei lagunari Paolo, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla ...Commenta per primo Ecco i convocati delper la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta: come annunciato dain conferenza stampa, restano fuori Vacca e Modolo per condizioni fisiche, out anche Bjarkason e Forte per questioni ...Il Venezia andra' a Bergamo per onorare l'impegno della Coppa Italia, questo nonostante la gara fondamentale con l'Empoli che ci attende domenica in campionato". Queste le parole di Paolo Zanetti, ...Sono ventiquattro i calciatori convocati da Paolo Zanetti per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di domani (ore 17,30) Portieri: Luca Lezzerini, Niki Mäenpää, Sergio Romero Difensori ...