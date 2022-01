Usa, primo trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato (Di martedì 11 gennaio 2022) All’ospedale dell‘università del Maryland si è svolto il primo trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato. A ad averlo un uomo di 57 anni che ora è in buone condizioni dopo un’operazione di 8 ore. Sono 41.354 gli americani che solo l’anno scorso hanno ricevuto un organo trapiantato secondo la United Network for Organ Sharing Un trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato “Voglio vivere. So che è un salto nel buio ma è la mia ultima scelta”. Questo aveva dichiarato Dave Bennet prima dell’operazione all’ospedale dell’università del Maryland che ha fatto di lui il primo paziente ad avere un trapianto con cuore di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) All’ospedale dell‘università del Maryland si è svolto ilcondi. A ad averlo un uomo di 57 anni che ora è in buone condizioni dopo un’operazione di 8 ore. Sono 41.354 gli americani che solo l’anno scorso hanno ricevuto un organo trapiantato secondo la United Network for Organ Sharing Uncondi“Voglio vivere. So che è un salto nel buio ma è la mia ultima scelta”. Questo aveva dichiarato Dave Bennet prima dell’operazione all’ospedale dell’università del Maryland che ha fatto di lui ilpaziente ad avere uncondi ...

