Ultime Notizie Roma del 11-01-2022 ore 09:10 (Di martedì 11 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli è morto la notizia in Un Tweet del portavoce Roberto quilio Sassoli è deceduto all’una e quindi sia la girerò di Aviano dove era ricoverato in ospedale da te luogo di funerali saranno comunicati nelle prossime ore scrive quilio soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero la quinta sezione del Tar della Campania presidente Maria Bruzzese accolto una serie di ricorsi Tra cui quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sospeso l’ordinanza con la quale regione Campania ha disposto la didattica distanza in tutte le scuole del territorio fino al 31 gennaio per criticità legate alla pandemia a ulteriore sostegno della complessiva non ragionevolezza della misura non risultano sono state ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli è morto la notizia in Un Tweet del portavoce Roberto quilio Sassoli è deceduto all’una e quindi sia la girerò di Aviano dove era ricoverato in ospedale da te luogo di funerali saranno comunicati nelle prossime ore scrive quilio soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero la quinta sezione del Tar della Campania presidente Maria Bruzzese accolto una serie di ricorsi Tra cui quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sospeso l’ordinanza con la quale regione Campania ha disposto la didattica distanza in tutte le scuole del territorio fino al 31 gennaio per criticità legate alla pandemia a ulteriore sostegno della complessiva non ragionevolezza della misura non risultano sono state ...

Advertising

Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - VesuvioLive : Morto il giornalista ed europarlamentare David Sassoli: era solito trascorrere le vacanze a Baia Domitia - ShippingItaly : Il buongiorno di SHIPPING ITALY con le 10 migliori notizie pubblicate nelle ultime 24 ore...CLICCA e LEGGI:… -