Tra quanto (e come) tornerà Federico Chiesa? Parla il dottor Francesco Della Villa (Di martedì 11 gennaio 2022) Quando ha visto il ginocchio di Federico Chiesa compiere quel movimento innaturale, il dottor Francesco Della Villa non ha avuto dubbi: rottura del crociato. Non c’è niente di magico, né di visionario. Al contrario, sguardi come quello del direttore del Centro Studi Isokinetic confermano l’importanza Della scienza. “Il ragazzo ha ottime possibilità di recupero. Il tempo medio di ritorno in squadra per questo tipo di infortunio è di circa 6 mesi e mezzo, 192 giorni. Per un ritorno al match completo la media è di 8 mesi”. A marzo l’Italia giocherà i play-off contro la Macedonia del Nord, partita importantissima per gli azzurri del ct Mancini, e la presenza di Chiesa è ovviamente già esclusa. Ma anche per il Mondiale, in programma a ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 gennaio 2022) Quando ha visto il ginocchio dicompiere quel movimento innaturale, ilnon ha avuto dubbi: rottura del crociato. Non c’è niente di magico, né di visionario. Al contrario, sguardiquello del direttore del Centro Studi Isokinetic confermano l’importanzascienza. “Il ragazzo ha ottime possibilità di recupero. Il tempo medio di ritorno in squadra per questo tipo di infortunio è di circa 6 mesi e mezzo, 192 giorni. Per un ritorno al match completo la media è di 8 mesi”. A marzo l’Italia giocherà i play-off contro la Macedonia del Nord, partita importantissima per gli azzurri del ct Mancini, e la presenza diè ovviamente già esclusa. Ma anche per il Mondiale, in programma a ...

