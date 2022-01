Supercoppa | Chiellini | ' Inter forte | ma finale è cosa diversa'

Advertising

chiellini : Questo è il DNA Juve, non mollare MAI! Grandissima vittoria oggi all’Olimpico, ora sotto con la Supercoppa!… - juventusfc : Alle 12:30 Mister Allegri e @chiellini presentano la finale di #SupercoppaFrecciarossa ?? ?? ???????? su @JuventusTV ??… - juventusfc : Al via la conferenza stampa alla vigilia di #InterJuve, finale di #SupercoppaFrecciarossa ?????? ???????? su @JuventusTV… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERCOPPA - Juventus, Chiellini: 'Inter battibile nella partita secca' - napolimagazine : SUPERCOPPA - Juventus, Chiellini: 'Inter battibile nella partita secca' -

Agenzia ANSA

Lapuò essere il clic per la svolta sulla stagione? 'Penso che a prescindere dal risultato non sarà una partita decisiva. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada con grande costanze. ...Le due formazioni si sono affrontate solo una volta nella finale diitaliana, nel 2005, ... al fianco di Massimiliano Allegri c'è anche capitan: ecco le sue parole. Come arriva la ...Giorgio Chiellini è il capitano di lungo corso e sa che, anche se in emergenza e nettamente sfavorita, la Juve può vincere la Supercoppa italiana contro l'Inter. "Sappiamo che l'Inter è molto forte, s ..."Bravi e fortunati a ribaltarla, ma subire un uno-due come quello a inizio ripresa della Roma vuol dire che non sei sul pezzo e non deve ricapitare". Così Giorgio Chiellini in conferenza stampa alla v ...