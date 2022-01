Scintilla, chi è : da Colorado a Back to School, carriera e vita privata del comico e conduttore romano (Di martedì 11 gennaio 2022) Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è nato a Roma il 9 Aprile del 1973. comico e conduttore televisivo, ha lavorato per anni come odontoiatra e poi come animatore nei villaggi turistici, solo successivamente è riuscito a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Scintilla: il suo percorso tra cinema e televisione Dal 2003 Scintilla è uno dei volti più importanti di Colorado, programma che lo ha visto prima nella veste di comico e poi di conduttore insieme a Paolo Ruffini e Belén Rodriguez. Per ben 15 anni Fubelli ha recitato al fianco di Gianluca Impastato, Enzo Polidoro e Steve Vogogna con i quali formava il gruppo “I Turbolenti”. Tra i film a cui ha preso parte ricordiamo “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me” diretto da Carlo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Gianluca Fubelli, in arte, è nato a Roma il 9 Aprile del 1973.televisivo, ha lavorato per anni come odontoiatra e poi come animatore nei villaggi turistici, solo successivamente è riuscito a farsi strada nel mondo dello spettacolo.: il suo percorso tra cinema e televisione Dal 2003è uno dei volti più importanti di, programma che lo ha visto prima nella veste die poi diinsieme a Paolo Ruffini e Belén Rodriguez. Per ben 15 anni Fubelli ha recitato al fianco di Gianluca Impastato, Enzo Polidoro e Steve Vogogna con i quali formava il gruppo “I Turbolenti”. Tra i film a cui ha preso parte ricordiamo “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me” diretto da Carlo ...

Back to school, chi sono i concorrenti della seconda puntata Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento sono i concorrenti della seconda puntata di Back to school

