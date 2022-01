Sanità, ‘Nessuno tocchi Ippocrate’: aggressione in ospedale (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Ancora un episodio di violenza all’interno di una struttura ospedaliera, segnatamente ad Aversa (Caserta), punto di riferimento di centinaia di migliaia di persone che vivono a cavallo tra le province di Caserta e Napoli. La sera del 10 gennaio, come denunciato dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, un paziente che era in attesa per svolgere accertamenti diagnostici per una visita di controllo (che non prevedeva nessuna urgenza), è andato in escandescenze ed ha spaccato il vetro del triage, nonostante l’operatore socio-sanitario si stesse liberando per accompagnarlo. Sulla vicenda interviene anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Siamo sinceramente stufi – dice – di questa violenza negli ospedali e nei confronti del personale sanitario che, soprattutto, in questa pandemia, sta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Ancora un episodio di violenza all’interno di una struttura ospedaliera, segnatamente ad Aversa (Caserta), punto di riferimento di centinaia di migliaia di persone che vivono a cavallo tra le province di Caserta e Napoli. La sera del 10 gennaio, come denunciato dall’associazione “NessunoIppocrate”, un paziente che era in attesa per svolgere accertamenti diagnostici per una visita di controllo (che non prevedeva nessuna urgenza), è andato in escandescenze ed ha spaccato il vetro del triage, nonostante l’operatore socio-sanitario si stesse liberando per accompagnarlo. Sulla vicenda interviene anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Siamo sinceramente stufi – dice – di questa violenza negli ospedali e nei confronti del personale sanitario che, soprattutto, in questa pandemia, sta ...

Advertising

MCriscitiello : @SerieA - Asl 3-1. Finale. Over/gol. Draghi pensasse alle scuole che partono lunedì in Non sicurezza, ai contatti s… - Agenzia_Ansa : Anestesisti: '7 su 10 nelle terapie intensive sono no vax, metà negazionista' #ANSA - anteprima24 : ** #Sanità, 'Nessuno tocchi Ippocrate': #Aggressione in #Ospedale ** - MarinaMa2203 : @FuriacecaFC11 @DSM_134 @jessmandy1887 Se avessimo fatto per la sanità un centesimo del casino che stiamo facendo p… - MichelescottiDM : Ma basta veramente col non curare le altre patologie per far spazio al covid. Basta. E non tiratemi fuori la puttan… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità ‘Nessuno Roma, pasticcio tamponi: 4mila sms sbagliati. I medici Asl a caccia dei falsi negativi ilmattino.it