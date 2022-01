Roma - Juventus, la delusione del piccolo Samuele diventa virale: 'Non tifo più calcio' (Di martedì 11 gennaio 2022) La sconfitta dei giallorossi in Roma - Juventus è una ferita che brucia ancora per la tifoseria. Il blackout dei giocatori di Mourinho rispecchia alla perfezione una stagione fatta di alti, ma ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) La sconfitta dei giallorossi inè una ferita che brucia ancora per laseria. Il blackout dei giocatori di Mourinho rispecchia alla perfezione una stagione fatta di alti, ma ...

Advertising

B24PT : QUE REVIRAVOLTA DA JUVENTUS ?? 53': Roma 3-1 Juventus 70': Roma 3-2 Juventus 72': Roma 3-3 Juventus 77': Roma 3-4 J… - InvictosSomos : ? Minuto 11. Roma 1-0 Juventus. ? Minuto 18. Roma 1-1 Juventus. ? Minuto 48. Roma 2-1 Juventus. ? Minuto 53. Roma 3… - juventusfc : Gli scatti di #RomaJuve ?? - Matteo51050821 : RT @CB_Ignoranza: 'BASTA! NON TIFO PIÙ CALCIO!', così un giovanissimo tifoso della Roma ha espresso il suo disappunto in una lettera scritt… - ArmandaGelsomin : RT @SCUtweet: Per #Szczesny 2° rigore parato in questo campionato ed entrambi contro la Roma.?? Tek ne ha parati 4 degli ultimi 7 contro e… -