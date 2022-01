Omicron riprende la corsa: 220mila casi, 294 morti. Cts propone bollettino settimanale (Di martedì 11 gennaio 2022) I numeri di oggi non si erano mai registrati in Italia dall'inizio della pandemia, nel febbraio 2020: sono 220.532 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 gennaio 2022) I numeri di oggi non si erano mai registrati in Italia dall'inizio della pandemia, nel febbraio 2020: sono 220.532 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ...

Advertising

GiovyDean : Riprende @StaseraItalia e chi c'è come opinionista per parlare di #vaccini e #Omicron? Caprarica: sempre lui. Non c… - AFORP1 : RT @beppemarchitell: Per molti oggi riprende la quotidianità che si confronterà con #Omicron #vaccini #COVID19. Molti tentativi per affront… - beppemarchitell : Per molti oggi riprende la quotidianità che si confronterà con #Omicron #vaccini #COVID19. Molti tentativi per affr… - 7ED7 : @DoraliceGuadag1 mah, dubito. Si sono accorti che con Omicron la gente stava mangiando la foglia e che la suddetta… - AlfredsNobel : @maine_coon2 @flayawa Vista l'età del prof. Massimo Galli, che notoriamente ha gravi problemi di salute preesistent… -