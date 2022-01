LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: lotta a quattro tra le moto, Loeb prova la rimonta (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca ottava tappa moto – Cronaca ottava tappa auto – Cronaca ottava tappa quad – Cronaca ottava tappa auto Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Dakar 2022, una frazione oltremodo importante che si terrà interamente in quel di Wadi Ad Dawasir. La cittadina araba che ha accolto l’arrivo del segmento di ieri si appresta per la penultima sfida ad anello della 44^ edizione del rally raid più famoso al mondo. Saranno 287 chilometri (204 di trasferimento) ricchi d’incognite. La prima è data dalle rocce che sono una vera sfida per ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca ottava– Cronaca ottavaauto – Cronaca ottavaquad – Cronaca ottavaauto Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladella nonadella, una frazione oltremodo importante che si terrà interamente in quel diAd. La cittadina araba che ha accolto l’arrivo del segmento di ieri si appresta per la penultima sfida ad anello della 44^ edizione del rally raid più famoso al mondo. Saranno 287 chilometri (204 di trasferimento) ricchi d’incognite. La prima è data dalle rocce che sono una vera sfida per ...

Advertising

dakar : Stage 7 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Alexandre Giroud ?? Pablo Copetti All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Sunderland ed Ekström a segno tra le moto e l… - infoitsport : LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Danilo Petrucci decimo, tra le auto comanda… - Luca_Zunino : LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir in diretta: tra le auto comanda Sébastien Loeb.… -