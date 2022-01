Inzaghi: “Inter favorita? Ad agosto davano un’altra squadra!” (Di martedì 11 gennaio 2022) Simone Inzaghi va a caccia del primo trofeo da allenatore dell’Inter. I Nerazzurri, reduci da otto vittorie di fila in campionato arrivano in grande condizione fisica e morale alla finale di domani. Il tecnico emiliano ha presentato la sfida nella consueta conferenza della vigilia analizzando il proprio stato di forma e quello degli avversari, assieme al capitano Samir Handanovic, queste le sue parole: -Ruolo di favoriti: ” Favoriti non ci sono in queste partite. Incontriamo una squadra in salute, che viene da 8 risultati utili di fila. Domenica hanno fatto qualcosa di straordinario, ribaltando una partita incredibile. Loro erano i netti favoriti per lo scudetto a inizio stagione, ma i pronostici cambiano”. Inzaghi Intervista Supercoppa ItalianaLe parole di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Simoneva a caccia del primo trofeo da allenatore dell’. I Nerazzurri, reduci da otto vittorie di fila in campionato arrivano in grande condizione fisica e morale alla finale di domani. Il tecnico emiliano ha presentato la sfida nella consueta conferenza della vigilia analizzando il proprio stato di forma e quello degli avversari, assieme al capitano Samir Handanovic, queste le sue parole: -Ruolo di favoriti: ” Favoriti non ci sono in queste partite. Incontriamo una squadra in salute, che viene da 8 risultati utili di fila. Domenica hanno fatto qualcosa di straordinario, ribaltando una partita incredibile. Loro erano i netti favoriti per lo scudetto a inizio stagione, ma i pronostici cambiano”.vista Supercoppa ItalianaLe parole di ...

