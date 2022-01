Il senso dello stile secondo Matteo Berrettini (Di martedì 11 gennaio 2022) «Sono per un look semplice e mi sento a mio agio con un paio di jeans e una camicia di lino. Mi piace indossare anche le felpe con cappuccio e preferisco outfit larghi invece che quelli troppo stretti», ha dichiarato riguardo il suo stile Matteo Berrettini intervistato poco prima di Wimbledon, lo scorso giugno, dalla rivista Sportfair. E poi quel suo vezzo di portare sempre il cappellino al contrario quando gioca, con visiera sulla nuca, è un dettaglio che conquista anche nella sua semplicità. Oltre al fatto che sul campo da tennis al suo polso non manca un orologio della collezione Tennis Times di Capri Watch. Insomma, i segni sartoriali ci sono. Come sappiamo, è strato proprio Wimbledon a regalare all'atleta italiano una fama mondiale visto che è riuscito nella grande impresa di arrivare in finale contro il super campione Novak ... Leggi su gqitalia (Di martedì 11 gennaio 2022) «Sono per un look semplice e mi sento a mio agio con un paio di jeans e una camicia di lino. Mi piace indossare anche le felpe con cappuccio e preferisco outfit larghi invece che quelli troppo stretti», ha dichiarato riguardo il suointervistato poco prima di Wimbledon, lo scorso giugno, dalla rivista Sportfair. E poi quel suo vezzo di portare sempre il cappellino al contrario quando gioca, con visiera sulla nuca, è un dettaglio che conquista anche nella sua semplicità. Oltre al fatto che sul campo da tennis al suo polso non manca un orologio della collezione Tennis Times di Capri Watch. Insomma, i segni sartoriali ci sono. Come sappiamo, è strato proprio Wimbledon a regalare all'atleta italiano una fama mondiale visto che è riuscito nella grande impresa di arrivare in finale contro il super campione Novak ...

