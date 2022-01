Il funerale nazista | con tanto di svastica | in pieno centro a Roma

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il feretro posato sull’asfalto davanti alla scalinata che porta all’ingresso nella chiesa di Santa Lucia a, nella zona della Circonvallazione Clodia. Una bara avvolta non nel classico drappo funebre, ma in una bandiera rossa con alunanera all’interno di un cerchio bianco. Queste immagini di un classicohanno fatto ben presto il giro della città, provocando – inevitabilmente – forte indignazione., con, inLe esequie erano quelle di Alessia Augello (detta “Tungsy”), donna di 44 anni deceduta nei giorni scorsi ed ex militante del movimento di estrema destra – di stampo neo-fascista – Forza Nuova. Il parroco della Chiesa ...

civati : Non sono nazisti ma. - repubblica : Funerale nazista a Roma: una svastica sulla bara all'esterno di una chiesa a Prati [di Luca Monaco] - Open_gol : La scena è stata ripresa nella parrocchia di Santa Lucia a Roma Non è ancora chiara l'identità dei presenti e nemm… - armandovito70 : Che schifo 'Funerale nazista a Roma: una svastica sulla bara all'esterno di una chiesa a Prati' - romatoday : Il funerale 'nero' a Roma, bandiera nazista sulla bara di 'Tungsy'. Indaga la digos -

Una bara sul sagrato di una chiesa, a Roma, avvolta in una bandiera con la svastica. Si sono conclusi così i funerali di Alessia Augello, militante del movimento di estrema destra Forza Nuova, morta a 44 anni il 7 gennaio scorso per complicazioni sopraggiunte dopo un ...Con il video delpoi postato in rete che ha sollevato proteste e polemiche della comunità ebraica che su Twitter ha cinguettato: 'Bandiera con la svastica sulla bara e braccia tese. Germania ...Il feretro posato sull’asfalto davanti alla scalinata che porta all’ingresso nella chiesa di Santa Lucia a Roma, nella zona della Circonvallazione Clodia. Una bara avvolta non nel classico drappo fune ...La svastica nazista che avvolgeva la bara sul sagrato della chiesa, poi il saluto romano. Sono scene viste a Roma ai funerali di Alessia Augello, militante del movimento di estrema destra Forza Nuova ...