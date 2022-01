Gf Vip | Patrizia Pellegrino Smaschera Alex e Soleil!

(Di martedì 11 gennaio 2022)non è riuscita a stare zitta e ha raccontato la verità sull’amicizia ‘artistica’ traBelli e Soleil. Stando alle parole dell’attrice, i due avrebbero inscenato tutto solo per dare al Gf Vip e agli autori qualcosa di cui parlare in puntata. Tutta una montatura insomma. Niente chimica artistica, niente poli amore, niente di niente, solo una presa in giro in sostanza. Ma ecco quello che ha dichiarato su Instagram la nostrae Soleil, è tutto un bluff! Parola dinonostante sia rimasta pochi giorni nella casa del Gf Vip, è riuscita a scoprire qualche segreto sulla famosa amicizia ‘artistica’ traBelli e Soleil ...

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip, Patrizia Pellegrino sgancia la bomba: le rivelazioni su Alex e Soleil #patrizia #pellegrino #sgancia #bomba… - redazionerumors : Gf Vip, Patrizia Pellegrino smaschera i vipponi: “Alex mi ha confessato la verità su Soleil” #GFvip… - FRAJAMAS : @gfvip6_Fanpage una bella scoop Alex Belli e Soleil Sorge smascherati da Patrizia Pellegrino Il rapporto speciale… - PausaCaff3 : “Alex Belli me l’ha detto al GF Vip”. Patrizia Pellegrino, fuori dalla casa la bomba sull’ex vippone - LadyNews_ : #PatriziaPellegrino: '#AlexBelli mi ha rivelato che tra lui e #SoleilSorge c'era un rapporto solo per il #GFVip' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Patrizia

'L'anno scorso mi chiamò Signorini per il Grande Fratello, sarei dovuta entrare dopo che se n'era andata la contessaDe Blanck. Quando mi ha chiamato quella sera per propormi di entrare ...Una volta lasciata la casa del Grande FratelloPellegrino non ha risparmiato aneddoti e retroscena sui suoi ex compagni d'avventura, e durante una liveRita Dalla Chiesa ha svelato perché non ha preso parte al GF Vip nonostante le fosse stato proposto. In tanti avrebbero voluto che Rita Dalla Chiesa entrasse nella casa del GF Vip come concorrente e p ...Leggi anche > Mentre Alex Belli continua sui social a mandare messaggi d'amore per Soleil mascherati da 'amicizia artistica', Delia è in quarantena perchè il prossimo venerdì entrerà nella casa del Da ...