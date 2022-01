Fincantieri, al via la produzione del primo sottomarino di nuova generazione della Marina Militare (Di martedì 11 gennaio 2022) Presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia) ha preso oggi inizio l’attività produttiva per il primo dei 2 sottomarini di nuova generazione relativi al programma di acquisizione U212NFS (Near Future Submarine) della Marina Militare italiana. Il programma, che prevede anche il relativo in service support, l’opzione per ulteriori 2 unità e la realizzazione del Training Center, è gestito da OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation sur l’Armement, l’organizzazione internazionale di cooperazione per gli armamenti) in accordo con le più innovative procedure di management, through life management e risk management. Il progetto è un’evoluzione del programma U212A, condotto in collaborazione con i tedeschi di thyssenkrupp Marine Systems, che ha portato alla realizzazione di 4 sottomarini ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022) Presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia) ha preso oggi inizio l’attività produttiva per ildei 2 sottomarini direlativi al programma di acquisizione U212NFS (Near Future Submarine)italiana. Il programma, che prevede anche il relativo in service support, l’opzione per ulteriori 2 unità e la realizzazione del Training Center, è gestito da OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation sur l’Armement, l’organizzazione internazionale di cooperazione per gli armamenti) in accordo con le più innovative procedure di management, through life management e risk management. Il progetto è un’evoluzione del programma U212A, condotto in collaborazione con i tedeschi di thyssenkrupp Marine Systems, che ha portato alla realizzazione di 4 sottomarini ...

