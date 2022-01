Enzo Paolo Turchi sbugiarda Nathalie Caldonazzo: "Dici cose non vere" (Di martedì 11 gennaio 2022) C'è stato un confronto a tre tra Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo e Nathalie Caldonazzo: la polemica nata la settimana scorsa è terminata Enzo Paolo è intervenuto nella puntata del GfVip, convocato per parlare proprio con la Caldonazzo, dopo le insinuazioni sul telefonate, messaggi e invito al matrimonio. Lunedì scorso Nathalie Caldonazzo al Grande Fratello Vip 6 come reazione alla nomination di Carmen Russo e dopo che quest'ultima ha dichiarato di non conoscerla, ha rivelato di essere stata invitata al matrimonio di Carmen Russo direttamente da Enzo Paolo Turchi. Non è finita qua perchè successivamente Nathalie ha anche dichiarato di aver ricevuto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 11 gennaio 2022) C'è stato un confronto a tre tra, Carmen Russo e: la polemica nata la settimana scorsa è terminataè intervenuto nella puntata del GfVip, convocato per parlare proprio con la, dopo le insinuazioni sul telefonate, messaggi e invito al matrimonio. Lunedì scorsoal Grande Fratello Vip 6 come reazione alla nomination di Carmen Russo e dopo che quest'ultima ha dichiarato di non conoscerla, ha rivelato di essere stata invitata al matrimonio di Carmen Russo direttamente da. Non è finita qua perchè successivamenteha anche dichiarato di aver ricevuto ...

