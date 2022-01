David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, è morto (Di martedì 11 gennaio 2022) questa notte. Ieri, lunedì 10 gennaio, il suo portavoce Roberto Cuillo aveva fatto sapere del suo ricovero in un ospedale italiano, dovuto a una disfunzione del sistema immunitario. Questa mattina, sempre Cuillo ha diffuso il triste annuncio: “Il presidente del Parlamento europeo si è spento alle 1:15 L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) questa notte. Ieri, lunedì 10 gennaio, il suo portavoce Roberto Cuillo aveva fatto sapere del suo ricovero in un ospedale italiano, dovuto a una disfunzione del sistema immunitario. Questa mattina, sempre Cuillo ha diffuso il triste annuncio: “Ildelsi è spento alle 1:15 L'articolo proviene da Inews24.it.

