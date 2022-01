Dakar 2022, brutto incidente per Isaac Feliu: ricoverato in ospedale, ma fuori pericolo (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella nona tappa delle moto della Dakar 2022 si è verificato un grave incidente che ha coinvolto il pilota catalano Isaac Feliu, del Klim TwinTrail Raicing Team, a pochi chilometri dall’inizio della gara. Il 42enne, in seguito ad una caduta, ha subito un duro colpo alla testa, con annesso trauma al petto e interessamento di una vertebra, come riporta Marca. Per fortuna, alle sue spalle c’era il marocchino Harite Gabari che lo ha prontamente soccorso, in attesa dell’arrivo di un elicottero che si occupasse del trasferimento all’ospedale di Wadi Ad Dawasir, dove al momento Feliu è ricoverato. Il quotidiano spagnolo precisa, però, che il catalano è fuori pericolo; per precauzione, i medici hanno deciso di tenerlo sotto ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella nona tappa delle moto dellasi è verificato un graveche ha coinvolto il pilota catalano, del Klim TwinTrail Raicing Team, a pochi chilometri dall’inizio della gara. Il 42enne, in seguito ad una caduta, ha subito un duro colpo alla testa, con annesso trauma al petto e interessamento di una vertebra, come riporta Marca. Per fortuna, alle sue spalle c’era il marocchino Harite Gabari che lo ha prontamente soccorso, in attesa dell’arrivo di un elicottero che si occupasse del trasferimento all’di Wadi Ad Dawasir, dove al momento. Il quotidiano spagnolo precisa, però, che il catalano è; per precauzione, i medici hanno deciso di tenerlo sotto ...

