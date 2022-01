Cuore di maiale geneticamente modificato su un uomo, primo trapianto al mondo: il caso di un 57enne (Di martedì 11 gennaio 2022) Per la prima volta al mondo, un uomo è stato sottoposto a trapianto con un Cuore di maiale geneticamente modificato. Il caso arriva dagli Stati Uniti, precisamente da Baltimora, e riguarderebbe un paziente 57enne del Maryland che, durante un intervento chirurgico di circa 8 ore, avrebbe ricevuto l’organo dell’animale senza mostrare, al momento, criticità nel post operatorio. Cuore di maiale su un uomo: primo trapianto al mondo a Baltimora Il primo trapianto condotto con un Cuore di maiale geneticamente modificato su un ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Per la prima volta al, unè stato sottoposto acon undi. Ilarriva dagli Stati Uniti, precisamente da Baltimora, e riguarderebbe un pazientedel Maryland che, durante un intervento chirurgico di circa 8 ore, avrebbe ricevuto l’organo dell’animale senza mostrare, al momento, criticità nel post operatorio.disu unala Baltimora Ilcondotto con undisu un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Primo trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato. A Baltimora, su uomo di 57 anni. Il medico: 'Funziona… - ilpost : Un trapianto di cuore da maiale a paziente umano è stato eseguito per la prima volta con successo negli Stati Uniti - Corriere : Stati Uniti, primo trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato - andreafidenzi : RT @Corriere: Il primo uomo al mondo con un cuore di maiale: «O morivo o facevo questo trapianto» - cescu : Del maiale non si butta via niente... Il primo uomo al mondo con un cuore di maiale: «O morivo o facevo questo… -