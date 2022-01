Covid, Liguria: oltre 9mila positivi, ma i ricoveri non aumentano (Di martedì 11 gennaio 2022) La Record di nuovi positivi al Covid in un giorno in Liguria: sono 9267 su 46996 tamponi , altro record (14793 molecolari e 32203 test rapidi). Da ieri e con retroattività di 21 giorni in Liguria il ... Leggi su lanazione (Di martedì 11 gennaio 2022) La Record di nuovialin un giorno in: sono 9267 su 46996 tamponi , altro record (14793 molecolari e 32203 test rapidi). Da ieri e con retroattività di 21 giorni inil ...

