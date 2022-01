Cile: devastante incendio distrugge oltre 100 abitazioni | Video (Di martedì 11 gennaio 2022) oltre 100 case sono andate distrutte da un enorme incendio scoppiato in un quartiere povero della città di Iquique, nel nord del Cile. Tantissime le persone rimaste senza dimora e che verranno ospitate in alloggi d'emergenza. Le operazioni di spegnimento del rogo hanno richiesto diverse ore in quanto i vigili del fuoco non riuscivano a rifornire d'acqua i loro mezzi, dato che le forniture idriche al quartiere erano interrotte. Guarda tutti i Video incendio Palazzo Bronx New York 19 vittime totali, di cui 9 bambini e 63 feriti. È il ...incendio a Palermo, auto divorate dalle fiamme in vicolo Gran Cancelliere Video Un grosso incendio è scoppiato ieri sera in Vicolo Gran Cancelliere a ...Milano, incendio in un appartamento di ... Leggi su panorama (Di martedì 11 gennaio 2022)100 case sono andate distrutte da un enormescoppiato in un quartiere povero della città di Iquique, nel nord del. Tantissime le persone rimaste senza dimora e che verranno ospitate in alloggi d'emergenza. Le operazioni di spegnimento del rogo hanno richiesto diverse ore in quanto i vigili del fuoco non riuscivano a rifornire d'acqua i loro mezzi, dato che le forniture idriche al quartiere erano interrotte. Guarda tutti iPalazzo Bronx New York 19 vittime totali, di cui 9 bambini e 63 feriti. È il ...a Palermo, auto divorate dalle fiamme in vicolo Gran CancelliereUn grossoè scoppiato ieri sera in Vicolo Gran Cancelliere a ...Milano,in un appartamento di ...

