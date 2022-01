Cecilia Tedeschi in Doc Nelle tue Mani 2 fa tremare Agnese, le porterà via Andrea? (Di martedì 11 gennaio 2022) Cecilia Tedeschi in Doc Nelle tue Mani 2 si prepara a far tremare Agnese e mettere in crisi i fan che sognano ancora il ritorno della coppia formata da quest’ultima e Andrea Fanti? Il primo doppio della serie con Luca Argentero andrà in onda giovedì 13 gennaio su Rai1 e mentre l’attesa cresce, le prime anticipazioni rivelano che in apertura conosceremo il nuovo personaggio interpretato proprio dalla new entry Alice Arcuri. Nel primo episodio di Doc Nelle tue Mani 2 ci ritroveremo nel febbraio del 2020 quando alle nostre porte bussava il Covid e l’ospedale di Andrea Fanti non sapeva ancora quale fosse il piano da mettere in atto e quanto pericoloso sarà il virus in arrivo dalla Cina. Proprio a causa del rischio Covid ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 gennaio 2022)in Doctue2 si prepara a fare mettere in crisi i fan che sognano ancora il ritorno della coppia formata da quest’ultima eFanti? Il primo doppio della serie con Luca Argentero andrà in onda giovedì 13 gennaio su Rai1 e mentre l’attesa cresce, le prime anticipazioni rivelano che in apertura conosceremo il nuovo personaggio interpretato proprio dalla new entry Alice Arcuri. Nel primo episodio di Doctue2 ci ritroveremo nel febbraio del 2020 quando alle nostre porte bussava il Covid e l’ospedale diFanti non sapeva ancora quale fosse il piano da mettere in atto e quanto pericoloso sarà il virus in arrivo dalla Cina. Proprio a causa del rischio Covid ...

