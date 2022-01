"Berlusconi Presidente con 506 voti. Letta dice no? Esca, Draghi va avanti" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "In questo campo i numeri sono come quelli del casinò, si sanno solo quando la palla si ferma". Con queste parole Gianfranco Rotondi, vice-capogruppo di Forza Italia alla Camera e Presidente della fondazione Democrazia Cristiana, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "In questo campo i numeri sono come quelli del casinò, si sanno solo quando la palla si ferma". Con queste parole Gianfranco Rotondi, vice-capogruppo di Forza Italia alla Camera edella fondazione Democrazia Cristiana, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se... Segui su affaritaliani.it

Advertising

ale_dibattista : Ieri sera sono stato ospite a Cartabianca. Il mito di Draghi sta crollando. Ho parlato dei fallimenti del Governo d… - berlusconi : Auguri e un abbraccio a @DavidSassoli, presidente del Parlamento europeo del quale abbiamo apprezzato passione ed e… - eziomauro : Elezioni #Quirinale 2022: 12 possibili scenari. Da Mattarella bis a Draghi, da Berlusconi a Prodi, da Cartabia fino… - ilruttosovrano : Berlusconi presidente, il servizio di leva obbligatorio e Salvini che non faceva un cazzo allora come adesso, la Le… - giuseppebella : RT @ellyesse: Garanzia dei valori costituzionali, grande credibilità e alto spessore morale. Tre concetti che non possono stare nemmeno n… -