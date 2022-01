“Back to School”: i concorrenti della seconda puntata dello show di Italia 1 (Di martedì 11 gennaio 2022) Martedì 11 gennaio in prima serata su Italia 1, secondo appuntamento con “Back to School”, il nuovo programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. Questa settimana, i Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola che si metteranno in gioco saranno: Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento. Inoltre, “rimandato” dalla puntata precedente, Nicola Ventola. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni che organizzeranno le lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame. Sarà la Commissione, composta da cinque ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Martedì 11 gennaio in prima serata su1, secondo appuntamento con “to”, il nuovo programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 bigtv,musica esport. Questa settimana, i Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola che si metteranno in gioco saranno: Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento. Inoltre, “rimandato” dallaprecedente, Nicola Ventola. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni che organizzeranno le lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame. Sarà la Commissione, composta da cinque ...

