Ascolti 10 gennaio, ecco quanto ha fatto la 32^ puntata del Grande Fratello Vip

Ieri sera Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha condotto la 33^ puntata del Grande Fratello Vip che ha visto finire al televoto Carmen Russo, Soleil Sorge e Federica Calemme.

Su Rai 1 la serie Non Mi Lasciare ha registrato un netto di Ascolti di 4.561.000 telespettatori, share 20,32%. Il reality di Canale 5 ha invece totalizzato 3.375.000 telespettatori pari al 21,38% di share.

