Altri due positivi nel Genoa: la nota del club (Di martedì 11 gennaio 2022) Cresce la curva dei contagi in Italia: nel bollettino di oggi risultano essere 220.532 i nuovi casi di positività rilevati e 294 i decessi, e il Covid-19, dopo i tanti casi registrati nelle ultime due settimane, continua a colpire anche il mondo del calcio. I club di Serie A sono infatti alle prese con una vera e propria emergenza in vista dei prossimi impegni, come nel caso del Genoa, che qualche minuto fa ha pubblicato una nota ufficiale per comunicare le positività di Altri due componenti del gruppo squadra. Genoa, Serie A, Allianz Stadium IL COMUNICATO UFFICIALE Non è stato ancora reso noto se i giocatori in questione abbiano o meno preso parte al match dello scorso weekend contro lo Spezia, ma questo è quanto si legge: “Il Genoa Cfc ... Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Cresce la curva dei contagi in Italia: nel bollettino di oggi risultano essere 220.532 i nuovi casi dità rilevati e 294 i decessi, e il Covid-19, dopo i tanti casi registrati nelle ultime due settimane, continua a colpire anche il mondo del calcio. Idi Serie A sono infatti alle prese con una vera e propria emergenza in vista dei prossimi impegni, come nel caso del, che qualche minuto fa ha pubblicato unaufficiale per comunicare letà didue componenti del gruppo squadra., Serie A, Allianz Stadium IL COMUNICATO UFFICIALE Non è stato ancora reso noto se i giocatori in questione abbiano o meno preso parte al match dello scorso weekend contro lo Spezia, ma questo è quanto si legge: “IlCfc ...

