Udinese | due calciatori positivi al Covid | uno ha giocato contro l’Atalanta!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Nell’continua a piovere sul bagnato. Per la sfida di ieril’Atalanta, i friulani son scesi in campo con gli uomini contati: avevano infatti giusto giusto 11ri più qualche due ricambi. Tutti gli altri erano ragazzi preso in prestito dalla primavera. Negli ultimi istanti però, son sorti nuovi. E questo è un vero problema: i bianconeri rischiano di non avere nemmeno gli uomini per poter disputare il prossimo impegno!, piove sul bagnato:altri due! In casa friulana non si arrestano i contagi. Negli ultimi istanti, infatti, son risultatial tri due. E ora l’è davvero nei guai: riuscirà ad avere gli uomini per poter disputare i ...