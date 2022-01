Traffico Roma del 10-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Luceverdedalla redazione Buongiorno Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani poco ilsu strade ed autostrade della capitale nulla da segnalare anche lungo le due carreggiate del raccordo lavori per il rifacimento della sede tranviaria da oggi nel tratto di Viale Trastevere Circonvallazione Gianicolense la linea 8 e pertanto sostituita da bus e questo fino al 28 gennaio data prevista per la fine degli interventi e da oggi a causa dell’aumento dei contagi da covid 19 scatta l’obbligo delle Green passerà forzato per utilizzare i mezzi pubblici e le mascherine indossati devono essere di tipo ffp2 tutti i passeggeri a partire da 12 anni di età su bus tram metropolitane treni dell’alta velocità treni lunga percorrenza e sui treni regionali ma anche su navi e aerei possono salire solo se muniti di Green pass per vaccino o per guarigione da ...