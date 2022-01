Sinead O’Connor: “Mio figlio ha imparato a fare il cappio che ha usato nel luogo dove dovevano curarlo. Un mese fa aveva scritto biglietti chiari” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sinead O’Connor piange la morte del figlio Shane, deceduto a soli 17 anni. L’annuncio è arrivato direttamente dalla cantante via Twitter lo scorso 8 gennaio. “Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi ed è ora con Dio. Nessuno segua il suo esempio. Ti amo tanto”, ha scritto la cantante. E ora Sinead racconta dei precedenti tentativi del figlio di togliersi la vita e di quanto poco, a suo avviso, sia stato fatto dagli istituti che dovevano prendersene cura: “Indovinate dove mio figlio ha imparato a fare il cappio con cui si è impiccato? Ha provato una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022)piange la morte delShane, deceduto a soli 17 anni. L’annuncio è arrivato direttamente dalla cantante via Twitter lo scorso 8 gennaio. “Il mio bellissimo, Nevi’im Nesta Ali Shane, la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi ed è ora con Dio. Nessuno segua il suo esempio. Ti amo tanto”, hala cantante. E oraracconta dei precedenti tentativi deldi togliersi la vita e di quanto poco, a suo avviso, sia stato fatto dagli istituti chevano prendersene cura: “Indovinatemiohailcon cui si è impiccato? Ha provato una ...

