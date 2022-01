Running | Ultramaratona della Pace sul Lamone 2022 | vincono Emma e Bergaglio

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La forte ondata di mal tempo che si è abbattuta su gran parte dell’Italia, non ha risparmiato Traversara di Bagnacavallo, piccola frazione a due passi da Ravenna dove nella mattinata di domenica 9 Gennaio è andata in scena la 13° Edizionesul, gara di 45km su circuito di 6,4km organizzata dal KroataSport di Enrico Vedilei, autentico monumento dell’italiana. Circa 200 gli atleti temerari che hanno sfidato condizioni di gara proibitive, con neve vento e fango, nel tentativo di tagliare il traguardo: alla fine i classificati saranno 152, con circa un quarto dei partenti costretto al ritiro. Vittoria per l’atleta pavese Stefano, campione italiano in carica50km su strada in 2h51’21’’, davanti ...

Traversara, frazione di Bagnacavallo a pochi passi da Ravenna, ospiterà domenica 9 Gennaio la 13a edizione dell'della Pace sul Lamone , tradizionale appuntamento di inizio anno per le competizioni di lunga distanza. Come sempre, il percorso piatto ed in gran parte asfaltato, con piccoli tratti su ...