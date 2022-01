Regeni | la procura ci riprova | nuova udienza preliminare per processare gli agenti che lo rapirono

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Si riparte dal via: è appena iniziata lacontro i presunti responsabili della morte di Giulio, il ricercatore torturato e ucciso in Egitto. Il primo tentativo è stato lo scorso autunno, il 14 ottobre 2021:in tribunale, dopo aver superato la verifica dell’davanti al gup, per aprire il processo nei confronti del generale Sabir Tariq, dei colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e del maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, tutti accusati di sequestro di persona e omicidio pluriaggravato. Allora, però, il giudice decise che non si poteva procedere con il processo per difetto di notifica: gli imputati sono residenti in Egitto, paese che ha un accordo di cooperazione giudiziaria con l’Italia. Proprio ...

Advertising

AntonioSpadafo4 : RT @RLepre: Giulio Regeni #scortamediatica Oggi la parola è GIUSTIZIA È il 10 gennaio e auspichiamo inizi l'udienza preliminare È un moment… - lgianfelici : RT @RLepre: Giulio Regeni #scortamediatica Oggi la parola è GIUSTIZIA È il 10 gennaio e auspichiamo inizi l'udienza preliminare È un moment… - lgianfelici : RT @ArcGuid: #GiulioRegeni #versoil10gennaio Con il mio calicantus pieno di fiori resistenti voglio ancora una volta rappresentare il popol… - extraterra62 : RT @RLepre: Giulio Regeni #scortamediatica Oggi la parola è GIUSTIZIA È il 10 gennaio e auspichiamo inizi l'udienza preliminare È un moment… - RLepre : Giulio Regeni #scortamediatica Oggi la parola è GIUSTIZIA È il 10 gennaio e auspichiamo inizi l'udienza preliminare… -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni procura

... chiederà al tribunale di affidare al governo italiano la responsabilità di cercare i presunti responsabili della morte di. La ricerca, è la tesi della, deve procedere per canali ...... che hanno mostrato lo striscione giallo con scritto 'Verità per Giulio'. Al presidio era ... Un'udienza che cade a pochi giorni dal sesto anniversario del rapimento di Giulio con ladi ...Sit-in a piazzale Clodio in occasione della nuova udienza preliminare sull’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Presenti i genitori, l ...Chi ha rapito, torturato e ucciso in Egitto il giovane studente italiano e perché non si riesce a processare gli imputati? Nel 2016, uno studente italiano di 25 anni, Giulio Regeni, venne rapito in Eg ...