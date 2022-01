Polfer | durante le feste effettuati più di 20mila controlli in Campania

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOltre 21.561 persone controllate, 4 arrestati, 18 denunciati e 54 sanzioni amministrative elevate: sono i risultati conseguiti dalla Polizia ferroviariale recenti festività (nel periodo compreso tra il 18 dicembre e il 6 gennaio), grazie all’intensificazione dei servizi di controllo nelle stazioni e a bordo treno, anche in funzione del rispetto delle norme anti Covid. Le operazioni – sottolinea il dipartimento campano dellain una nota – si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità. Nel complesso sono stati 696 i servizi di pattuglie nelle stazioni e 68 quelli a bordo di 112 treni. 50 i servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri. ...