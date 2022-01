Petrolio: chiude in calo a New York a 78,23 dollari (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,85% a 78,23 dollari la barile. . 10 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilina New, dove le quotazioni perdono lo 0,85% a 78,23la barile. . 10 gennaio 2022

Advertising

zazoomblog : Petrolio: chiude in calo a New York a 7823 dollari - #Petrolio: #chiude #dollari - fisco24_info : Petrolio: chiude in calo a New York a 78,23 dollari: Quotazioni perdono lo 0,85% - LBulgarini : #Fed “hawkish” frena le borse. La settimana chiude con S&P500 a 4677,03 punti (-2,49% ytd), il #Dax a 15.947,74 pun… - ParliamoDiNews : Petrolio: a New York chiude in calo a 78,90 dollari – Libero Quotidiano #petrolio #york #chiude #calo #dollari… - TV7Benevento : Petrolio: a New York chiude in calo a 78,90 dollari... -