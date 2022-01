Pd: bene Draghi su scuola, fiducia e unità. Salvini e M5s apprezzano impegno su caro - bollette (Di lunedì 10 gennaio 2022) Critico Fratoianni (Leu): il premier ha scoperto l'acqua calda su lezioni in presenza. Sullo sfondo la corsa per il Quirinale, domani arriva a Roma Berlusconi per vertice centrodestra Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Critico Fratoianni (Leu): il premier ha scoperto l'acqua calda su lezioni in presenza. Sullo sfondo la corsa per il Quirinale, domani arriva a Roma Berlusconi per vertice centrodestra

AndreaMarcucci : La scuola aperta è un presidio di uguaglianza e di democrazia. Bene ha fatto il Presidente del Consiglio a rivendic… - ivanscalfarotto : Pil da -9 a +6,scuole aperte, rapporto TI/contagi incoraggiante, tutto aperto anche nel picco del contagio. Si va a… - agorarai : 'Draghi aveva parlato di rischio calcolato. Le misure adottate partiranno tra più di un mese e indicano che forse n… - Emanule94671372 : Sento Travaglio sbrodolare le solite cazzate. Il fatto che nn abbia apprezzato la conferenza stampa di Draghi mi fa… - amagnx : Travaglio ha detto che siccome Draghi non ha risposto alle domande sul Quirinale allora siamo in Corea del Nord. Questo non sta bene -