Osimhen convocato col Bologna: non è una missione impossibile (Di lunedì 10 gennaio 2022) Victor Osimhen rientra a Napoli e spera di poter essere convocato col Bologna, l’attaccante dovrà superare le visite di controllo. Luciano Spalletti comincia a recuperare qualche pezzo, dato che si avvicina anche la data del rientro di Victor Osimhen. Il giocatore nigeriano ha rinunciato alla Coppa d’Africa perché positivo al Covid 19, e perché avrebbe avuto bisogno di altri giorni di recupero per guarire completamente dall’operazione allo zigomo. Ora Osimhen è tornato negativo e potrà fare rientro in Italia. Secondo Gazzetta dello Sport non è da escludere una convocazione di Osimhen per la sfida tra Napoli e Bologna, gara che ha cambiato data, insieme al match con la Fiorentina. L’attaccante non vede l’ora di rientrare in campo e si è sempre allenato, sia quando stava ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 gennaio 2022) Victorrientra a Napoli e spera di poter esserecol, l’attaccante dovrà superare le visite di controllo. Luciano Spalletti comincia a recuperare qualche pezzo, dato che si avvicina anche la data del rientro di Victor. Il giocatore nigeriano ha rinunciato alla Coppa d’Africa perché positivo al Covid 19, e perché avrebbe avuto bisogno di altri giorni di recupero per guarire completamente dall’operazione allo zigomo. Oraè tornato negativo e potrà fare rientro in Italia. Secondo Gazzetta dello Sport non è da escludere una convocazione diper la sfida tra Napoli e, gara che ha cambiato data, insieme al match con la Fiorentina. L’attaccante non vede l’ora di rientrare in campo e si è sempre allenato, sia quando stava ...

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen convocato Guida agile alla Coppa d'Africa 2022 ... e orfana pure di Victor Osimhen " che si è autoescluso piuttosto a sorpresa dal torneo dopo essere ... al sampdoriano Omar Colley e allo spezzino Ebrahima Colley, il ct belga Saintfiet ha convocato ...

Napoli - Sampdoria: ultime dalle sedi e probabili formazioni LE SCELTE DI SPALLETTI Meret, Malcuit, Mario Rui, Osimhen e Lozano sono ancora positivi al Covid - ... poi c'è bisognerà vedere se sarà convocato o meno Tuanzebe appena arivato a Napoli in prestito. ...

Osimhen convocato col Bologna: non è una missione impossibile Napolipiu.com Gazzetta: Petagna, centravanti bulldozer dal movimento perpetuo 'Quello che è piaciuto di più - immaginiamo anche a Spalletti - è il movimento perpetuo per creare spazi a Mertens e Politano, ma anche a far salire la squadra' Petagna. È stato lui uno dei principali ...

Gazzetta - Osimhen negativo: può essere convocato già col Bologna? Secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe clamorosamente già tornare tra i convocati di Luciano Spalletti per la sfida in programma lunedì contro i felsinei ...

