Noi in chat con il venditore no-vax | ecco gli spacciatori di falsi Green pass | «Paga e lo avrai tra due ore»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La nostra cronista tratta per un certificato: voleva i soldi in Bitcoin, l’ho denunciato alla Polizia. Su Telegram con 190 iscritti che postano bufale sui danni da vaccino: «Fa venire i bubboni»

ombrysan : RT @francois_sade: @Federic49759244 @ombrysan @BarillariDav @FabioFZ3 Noi intanto non dobbiamo mollare a chiederne la testa Sui socials nel… - francois_sade : @Federic49759244 @ombrysan @BarillariDav @FabioFZ3 Noi intanto non dobbiamo mollare a chiederne la testa Sui social… - teobleve : Domani sera sarò presente alla voice chat su Uccellino di @AntonioCorsa! Tanti i temi e tanta la voglia di affronta…

Intervento del consigliere regionale FdI, Renato Perrini 'Quando ieri sera, 9 gennaio, nelledei genitori pugliesi è iniziato a circolare il messaggio del presidente Emiliano che li ...come da...Capita sulla nostra, quella della rete nazionale "La Città delle donne", in questi tempi difficili, di chiacchierare molto tra di, di raccontarci i nostri guai, di cercare di darci coraggio a vicenda. Siamo ...Magistratura, l’Anm apre il “processo” per le chat di Palamara Condividi di Liana Milella La Repubblica, 10 gennaio 2022 ...La nostra cronista tratta per un certificato: voleva i soldi in Bitcoin, l’ho denunciato alla Polizia. Su Telegram con 190 iscritti che postano bufale sui danni da vaccino: «Fa venire i bubboni» ...