Milan, augurio di pronta guarigione a Federico Chiesa: il post social (Di lunedì 10 gennaio 2022) Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha finito la stagione. Il Milan gli ha augurato tutto il meglio possibile attraverso 'Twitter' Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 gennaio 2022), attaccante della Juventus, ha finito la stagione. Ilgli ha augurato tutto il meglio possibile attraverso 'Twitter'

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, augurio di pronta guarigione a @federicochiesa: il post #social - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - andreagale : Iniziamo il 2022 lavorativo con #VOI. Non ci potrebbe essere inizio migliore :) Grazie. P.s. Un augurio particolare… - StefanoZorzoli : Un pensiero affettuoso e un augurio di pronta guarigione alla cara signora #Mirella. Le sue quotidiane parole sul n… - cataldi_marco : RT @SempreMilan1984: Partita di grande sacrificio per i ragazzi terribili di mister Pioli!!! Non molliamo un cazzo??????? Unica nota stonata,… - SempreMilan1984 : Partita di grande sacrificio per i ragazzi terribili di mister Pioli!!! Non molliamo un cazzo??????? Unica nota stonat… -