Mediaset, quali sono i canali che non si vedono più: perché e da quando (Di lunedì 10 gennaio 2022) I canali Mediaset Premium non si vedono più. I contenuti della piattaforma non sono infatti più trasmessi: la loro scomparsa è la conseguenza del mancato rinnovo dell’accordo tra Sky e la piattaforma di Cologno Monzese. Mediaset Premium: quali canali mancheranno e da quando sono ben sette i canali che non trasmettono più. Nello specifico si tratta dei tre canali Crime, Stories ed Action, dedicati alle serie più amate, e altri quattro destinati al cinema (Premium Cinema 1, Premium Cinema 1+24, Premium Cinema 2 e Premium Cinema 3). Dal 10 gennaio 2022 (e non da novembre 2021, come inizialmente previsto), questi canali non trovano più spazio sul decoder dell’emittente satellitare, e tutti ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 gennaio 2022) IPremium non sipiù. I contenuti della piattaforma noninfatti più trasmessi: la loro scomparsa è la conseguenza del mancato rinnovo dell’accordo tra Sky e la piattaforma di Cologno Monzese.Premium:mancheranno e daben sette iche non trasmettono più. Nello specifico si tratta dei treCrime, Stories ed Action, dedicati alle serie più amate, e altri quattro destinati al cinema (Premium Cinema 1, Premium Cinema 1+24, Premium Cinema 2 e Premium Cinema 3). Dal 10 gennaio 2022 (e non da novembre 2021, come inizialmente previsto), questinon trovano più spazio sul decoder dell’emittente satellitare, e tutti ...

Advertising

MomentoSpritz : Poveri quali come me che hanno la diretta da mediaset infinita: mezz’ora di carambola Giucas-Carmen! #gfvip ?? - Richard08733787 : - kayryder20 : RT @GF_diretta: Nelle ultime ore, riunioni infuocate tra padrone di casa e dirigenti Mediaset: non tutti vogliono la squalifica di Katia Ri… - Nene69264669 : RT @GF_diretta: Nelle ultime ore, riunioni infuocate tra padrone di casa e dirigenti Mediaset: non tutti vogliono la squalifica di Katia Ri… - monica15013 : RT @Cinzia58864882: #gfvip #fuorikatia #fuorisignorini basta programmi durante i quali si giustifica chi è protetto per amicizia. Questa s… -