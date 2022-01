Lo stop di Berlusconi a Draghi | con lui al Quirinale noi fuori dal governo

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il leader azzurro arriva a Roma, attesa per il vertice del centrodestra nel quale si aspetta che gli alleati gli diano appoggio incondizionato e per l’annuncio della sua candidatura

Advertising

Corriere : Lo stop di Berlusconi a Draghi: con lui al Colle noi fuori dal governo - infoitinterno : Lo stop di Berlusconi a Draghi: con lui al Colle noi fuori dal governo - adapallai : RT @Corriere: Lo stop di Berlusconi a Draghi: con lui al Colle noi fuori dal governo - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Lo stop di Berlusconi a Draghi: con lui al Colle noi fuori dal governo - Corriere : Lo stop di Berlusconi a Draghi: con lui al Colle noi fuori dal governo -

Ultime Notizie dalla rete : stop Berlusconi

... ha ribadito il responsabile Enti locali del Pd mostrando l'ennesimoalle velleità di Silvio: 'Il centrodestra gioca sulla pelle degli italiani'. Letta, a proposito del Colle, a già ...... ha ribadito il responsabile Enti locali del Pd mostrando l'ennesimoalle velleità di Silvio: 'Il centrodestra gioca sulla pelle degli italiani'. E ancora: 'Ci aspettiamo dagli altri ...Il leader azzurro arriva a Roma, attesa per il vertice del centrodestra nel quale si aspetta che gli alleati gli diano appoggio incondizionato e per l’annuncio della sua candidatura ...ROMA - "Letta è stato è stato molto chiaro e semplice sin dal primo momento, non c'è una strategia misteriosa o i due forni". E' Francesco Boccia a ...