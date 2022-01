La scuola riparte, ma 1 classe su 3 resta chiusa. Scintille fra scienziati (Di lunedì 10 gennaio 2022) La scuola prova a ripartire in presenza, dopo le vacanze natalizie, ma per le molte assenze si stima che una classe su tre rimarrà chiusa. Oltre a Campania e Sicilia, anche un centinaio di Comuni hanno deciso di posticipare la riapertura. “Siamo preoccupati come tutti, ma la scuola è pronta” ha detto ieri sera il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il quale ha però ammesso che c’è “sicuramente la possibilità che manchi del personale”. Sottofondo della riapertura delle scuole è lo scontro fra scienziati sull’opportunità di ripartire. Donato Greco (Cts): “Ok alla ripresa”. Il Cts non è stato interpellato, ma ha più volte detto che non sono gli studenti a diffondere a pandemia. “Non è la scuola a trainare il contagio e il Cts lo ha sottolineato già tante altre volte in passato. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laprova a ripartire in presenza, dopo le vacanze natalizie, ma per le molte assenze si stima che unasu tre rimarrà. Oltre a Campania e Sicilia, anche un centinaio di Comuni hanno deciso di posticipare la riapertura. “Siamo preoccupati come tutti, ma laè pronta” ha detto ieri sera il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il quale ha però ammesso che c’è “sicuramente la possibilità che manchi del personale”. Sottofondo della riapertura delle scuole è lo scontro frasull’opportunità di ripartire. Donato Greco (Cts): “Ok alla ripresa”. Il Cts non è stato interpellato, ma ha più volte detto che non sono gli studenti a diffondere a pandemia. “Non è laa trainare il contagio e il Cts lo ha sottolineato già tante altre volte in passato. ...

Advertising

Ettore_Rosato : Se non riparte la scuola in presenza non riparte il Paese. L’auspicio è che nel confronto con le regioni si decida… - ilpost : RT @francescocosta: Oggi su Morning: a cosa servono tutti questi “bonus”; la scuola riparte, circa; un notevolissimo messaggio di Vito Crim… - RosyDiBartolo1 : RT @francescocosta: Oggi su Morning: a cosa servono tutti questi “bonus”; la scuola riparte, circa; un notevolissimo messaggio di Vito Crim… - corzunino : Si riparte a scuola, facendosi il segno della croce. Scuola, i presidi si sfogano in chat: “Trattati come i soldati… - francescocosta : Oggi su Morning: a cosa servono tutti questi “bonus”; la scuola riparte, circa; un notevolissimo messaggio di Vito… -