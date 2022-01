Kate Middleton annulla la festa di compleanno a causa di William (Di lunedì 10 gennaio 2022) Prince William and Catherine Duchess of Cambridge Che Kate Middleton fosse costretta a vivere sempre un po’ nell’ombra del marito lo sapevamo. Non sapevamo, però, che questo ruolo le spettasse anche per il compimento dei 40 anni. E’ ormai appurato che la Duchessa di Cambridge, nata il 9 gennaio 1982, abbia avuto ieri dei festeggiamenti sotto tono. La pandemia, però, c’entra solo in parte, come racconta il Sun. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Kate Middleton Kate costretta a posticipare la festa per i 40 anni Il Covid 19, si sa, ha messo dei limiti ai festeggiamenti. Reali o no, per ridurre il rischio di contagio l’invito è di evitare gli assembramenti. Motivo, questo, che ha spinto Kate a celebrare l’ingresso negli “anta” con pochi intimi, ad Anmer Hall. ... Leggi su amica (Di lunedì 10 gennaio 2022) Princeand Catherine Duchess of Cambridge Chefosse costretta a vivere sempre un po’ nell’ombra del marito lo sapevamo. Non sapevamo, però, che questo ruolo le spettasse anche per il compimento dei 40 anni. E’ ormai appurato che la Duchessa di Cambridge, nata il 9 gennaio 1982, abbia avuto ieri dei festeggiamenti sotto tono. La pandemia, però, c’entra solo in parte, come racconta il Sun. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUcostretta a posticipare laper i 40 anni Il Covid 19, si sa, ha messo dei limiti ai festeggiamenti. Reali o no, per ridurre il rischio di contagio l’invito è di evitare gli assembramenti. Motivo, questo, che ha spintoa celebrare l’ingresso negli “anta” con pochi intimi, ad Anmer Hall. ...

