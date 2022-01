Juventus, non solo cattive notizie: Danilo parzialmente in gruppo (Di lunedì 10 gennaio 2022) . Anche una buona nuova per Allegri dalla Continassa Non solo cattive notizie quest’oggi per la Juventus. Dopo il terribile infortunio di Chiesa, Allegri ritrova Danilo col gruppo. Il brasiliano si è allenato parzialmente insieme ai compagni quest’oggi, un rientro che fa ben sperare dopo il lungo stop. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) . Anche una buona nuova per Allegri dalla Continassa Nonquest’oggi per la. Dopo il terribile infortunio di Chiesa, Allegri ritrovacol. Il brasiliano si è allenatoinsieme ai compagni quest’oggi, un rientro che fa ben sperare dopo il lungo stop. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - DanieleRugani : Per chi non smette mai di crederci, per chi lotta Fino alla Fine, per chi ha la @Juventus nel cuore. Per noi ????… - JuventusFCYouth : Fabio Miretti e Matias Soulé hanno effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il COVID -19. Gli esa… - ticino_notizie : RT @sportface2016: +++#Juventus: il presidente Andrea #Agnelli positivo al #COVID19. Non sarà a San Siro per la #Supercoppa+++ #InterJuvent… - marcovadacca : @mikelelomb personalmente sarei disposto a non partecipare alla CL pur di fare piazza pulita di gente che non merit… -