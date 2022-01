Incendio in un palazzo del Bronx, morte 19 persone: è il più grande rogo dal 1990 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel mattinata di domenica nel Bronx di New York si è sviluppato un Incendio all’interno di un palazzo di 19 piani. Nel rogo sono morte 19 persone, tra cui 9 sono bambini e altre 44 sono ferite, 13 delle quali ferite anche in maniera piuttosto grave. Le cause che hanno portato a scatenare l’Incendio sono da ricercarsi probabilmente nel malfunzionamento di una stufa elettrica presente in un appartamento del terzo piano dell’edificio, su questo, però, i vigili del fuoco stanno ancora facendo le loro indagini. Secondo le varie ricostruzioni che sono state effettuate gli inquilini dell’appartamento posto al terzo piano si sono dati alla fuga lasciando le porte aperte dietro di loro, questo avrebbe fatto in modo che le fiamme trovassero una più facile ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel mattinata di domenica neldi New York si è sviluppato unall’interno di undi 19 piani. Nelsono19, tra cui 9 sono bambini e altre 44 sono ferite, 13 delle quali ferite anche in maniera piuttosto grave. Le cause che hanno portato a scatenare l’sono da ricercarsi probabilmente nel malfunzionamento di una stufa elettrica presente in un appartamento del terzo piano dell’edificio, su questo, però, i vigili del fuoco stanno ancora facendo le loro indagini. Secondo le varie ricostruzioni che sono state effettuate gli inquilini dell’appartamento posto al terzo piano si sono dati alla fuga lasciando le porte aperte dietro di loro, questo avrebbe fatto in modo che le fiamme trovassero una più facile ...

