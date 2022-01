Il dramma di Anzio | 26enne muore per errata diagnosi | avevano scambiato leucemia con ”colica renale”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 gennaio 2022). Unasbagliata, un errore fatale che sarebbe costato la vita ad un giovanissimo paziente ucciso da unafulminante a soli 26 anni. S.M. era un giovane ragazzo die che in soli 5 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, è stato ucciso dalla sua tragica malattia. La ASL Roma 6, già Roma H, ha fatto un errore medico di non poco conto.i sintomi di unacon quelli di una, e ciò ha comportato conseguenze fatali. Ora l’Asl in questione è stata condannata, con sentenza del Tribunale di Velletri, al pagamento di quasi ottocentomila euro.“Negligenza e imperizia medica non hanno consentito al paziente di avere un rallentamento nel decorso della malattia, privandolo dunque di ...